Di Palma (ex preparatore Buffon): «Ecco cosa penso di Donnarumma»

Di Palma ha spiegato come Donnarumma sia il portiere che nel panorama attuale fornisce più garanzie, anche in nazionale

Intervenuto ai microfoni di juventusnewa23, Di Palma, ex preparatore di Gianluigi Buffon, ha fornito una panoramica degli attuali portieri italiani, esaltando tra tutti il rossonero Gigio Donnarumma:

«Donnarumma è quello che ora dà più garanzie, anche in Nazionale. A me piacciono molto anche Audero, Meret e Silvestri. È importante investire sui portieri italiani, in Serie A gli estremi difensori sono al 55% stranieri ma la nostra scuola è una delle migliori»