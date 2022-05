Di Michele esalta Pioli: «Miglior allenatore degli ultimi 2-3 anni»

David Di Michele, ex attaccante, ha esaltato l’allenatore del Milan, Stefan Pioli: il tecnico è stato il migliore degli ultimi 2-3 anni

Intervenuto a TMW Radio, David Di Michele ha dispensato grandissimi elogi a Stefano Pioli:

«Pioli ha fatto un gran lavoro nel tenere il gruppo compatto e far stare sul pezzo anche chi ha giocato poco o l’anno prima tentennava. Penso a Tonali, quest’anno il giocatore in più rispetto allo scorso. Ha dimostrato di avere grandissima personalità, come lo stesso Leao che di recente sta facendo partite di livello. E poi ha rivitalizzato Bennacer, Kalulu, Tomori… Oggi come oggi è l’allenatore che ha fatto meglio in Italia negli ultimi due-tre anni».