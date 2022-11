Di Marzio: «Simone Inzaghi avrebbe voluto Giroud sia alla Lazio che all’Inter». Le parole del giornalista

Gianluca Di Marzio ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione di Giroud contro l’Australia. Inoltre, ha svelato un retroscena di mercato riguardante l’attaccante del Milan:

«Simone Inzaghi è un estimatore di Giroud. Lo avrebbe voluto sia alla Lazio, Tare andò a Londra per cercare di prenderlo poi il giocatore decise di rimanere al Chelsea, sia appena arrivato all’Inter quando Inzaghi lo richiamò ma lui stava per firmare per il Milan».