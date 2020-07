Di Marzio: «Rangnick non tratterà per nessun giocatore ora, anzi Kalulu…»

Il noto giornalista di SkySport Di Marzio ha voluto spegnere ogni voce in merito al ruolo di Rangnick in questa fase di pre-mercato del Milan

Ecco le parole di Di Marzio attraverso Twitter in risposta a delle domande ricevute dai fan che gli chiedevano del ruolo attivo o meno già in questa fase di Ralf Rangnick nel mercato del Milan anche se attualmente non è ufficialmente un dipendente rossonero.

«Rangnick ha ovviamente le sue idee ma non ha mai avviato una trattativa per nessun giocatore e non si permetterà di farlo ovviamente fino a quando non avrà firmato. Come la prenderebbero Maldini e Massara che hanno un contratto? Ho detto che Rangnick non si permette di fare trattative senza firme. Infatti Maldini e Massara hanno chiuso Kalulu, se trovano delle opportunità loro vanno avanti legittimamente visto che nessuno ha comunicato loro che non saranno responsabili tecnici. Rangnick allenatore o dirigente? Allenatore manager»