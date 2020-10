Di Marzio: «Rafael Leao può cambiare la gara a partita in corso»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile protagonista del derby: Rafael Leao

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha così parlato dei possibili protagonisti del derby di domani sera tra Milan e Inter: Rafael Leao. Ecco le sue parole:

«Penso che Rafael Leao possa essere la carta giusta da giocarsi a partita in corso. Brahim Diaz ha qualità e fantasia, può mettere in difficoltà la difesa a tre dell’Inter. Per questo penso che sia favorito lo spagnolo per iniziare il match dall’inizio».