Nuovo allenatore Milan, Di Marzio SVELA: «Conte accetterebbe i rossoneri! In ballo anche Fonseca e Conceicao. Su De Zerbi...»

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Sky prima della partita tra Milan e Cagliari di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

THIAGO MOTTA – «La Juventus ha un accordo verbale con lui da mesi. Vorrebbe che il progetto del Bologna fosse incentrato su di lui, ma non è il centro. Se non cambieranno le cose, si arriverà ad un passaggio di Thiago Motta alla Juventus».

NUOVO ALLENATORE – «Il Milan non ha ancora trovato l’allenatore per la prossima stagione, vuol prendersi il tempo necessario. Restano in ballo Fonseca e Conceicao, anche se non ci sono state accelerazioni con il tecnico del Porto. Fonseca si è preso del tempo per decidere tra Marsiglia e Milan, non ha ancora dato un ok. Conte accetterebbe il Milan, mentre De Zerbi resta sempre lì ma non è stato ancora contattato. Anche Ibra dirà la sua…».