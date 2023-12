Di Marzio svela: «Ibra in realtà non se n’è mai andato dal Milan, si è visto spesso a…». Le sue parole a Sky Sport

Di Marzio svela: «Ibra in realtà non se n’è mai andato dal Milan, si è visto spesso a…». Le sue parole a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Di Marzio ha parlato così del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.

DI MARZIO – «Ibra in realtà non se n’è mai andato dal Milan, si è visto spesso a San Siro. La sua presenza è stata sempre forte. Con il tempo capiremo meglio il suo ruolo. Il suo carisma e la sua leadership non potranno che fare bene a tutto l’ambiente, sarà una figura di grande aiuto. Un uomo di campo che possa stare vicino alla squadra è fondamentale, Maldini e Massara non sono stati di fatto sostituiti»