Di Marzio: «Milan-Lazio? Ecco la mia favorita. Su CR7...»

Gianni Di Marzio ha rilasciato una lunga intervista a Maracanà, nei pomeriggi di TMW Radio, dando il suo pronostico su Napoli–Juventus e Milan–Lazio. Ecco le sue parole.

SUI BIG MATCH – «Punto sul Napoli, perché credo che Osimhen insieme a Insigne e Politano possono far male. E poi punto su Sarri».

SULLA JUVE SENZA CR7 – «Non può essere un alibi Ronaldo ogni domenica. Ormai è andato via. Non si sarebbe qualificata alla Champions quest’anno senza di lui, è vero. Ma la sua assenza non deve essere un alibi ogni domenica».