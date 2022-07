Di Marzio: «Mi aspetto un’accelerata in questa settimana del Milan per De Ketelaere». Le parole dell’esperto di mercato

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della trattativa tra Milan e Brugges per Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’esperto di mercato:

«Mi aspetto un’accelerata in questa settimana. Ieri non ha giocato in Supercoppa, questo un segnale che la trattativa è in fase avanzata. Mi aspetto un rilancio del Milan in questi primi giorni della settimana. Sarebbe un colpo importante per i rossoneri»