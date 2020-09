Di Marzio: «L’infortunio di Rebic non cambia il mercato rossonero»

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato rossonero alla luce del recente infortunio di Ante Rebic

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato rossonero alla luce del recente infortunio di Ante Rebic. Secondo il giornalista non dovrebbe cambiare la linea societaria nei giorni di chiusura del mercato. Ecco le parole di Di Marzio: «Per Rebic si tratterebbe di una lussazione al gomito, adesso ci saranno i vari controlli in ospedale. Non credo che l’infortunio del croato cambi qualcosa sul mercato, al massimo un’accellerata per Hauge» ha dichiarato il giornalista nel corso della trasmissione sportiva di Sky.