Di Marzio: «Ecco come stanno le cose sui rinnovi di Leao, Giroud e Bennacer»

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sui rinnovi di Leao, Giroud e Bennacer con il Milan

Dalle colonne del Corriere della Sera, Gianluca Di Marzio ha scritto:

«Maldini e Massara contano di chiudere a breve con Bennacer e Giroud per allungare i rispettivi matrimoni, convincendo magari anche Leao a continuare insieme. Rafa per il Milan e Skriniar per l’Inter: i migliori acquisti di gennaio per le milanesi saranno i rinnovi, alquanto spinosi, dei due giocatori determinanti per Pioli e Inzaghi».