Di Marzio- Brescia e Cremonese su Lorenzo Colombo

Di Marzio ha spiegato come con l’arrivo di Mandzukic lo spazio per il centravanti italiano sia estremamente ridotto: ipotesi prestito

Lorenzo Colombo potrebbe partire in prestito secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio a Sky Sport.

PARTENZA IN PRESTITO – Il centravanti potrebbe andare per sei mesi in prestito in serie B. Le due società che l’hanno chiesto con maggiore insistenza sono la Cremonese e soprattutto il Brescia. Maldini e Massara decideranno insieme al ragazzo la destinazione migliore per il suo percorso di crescita.