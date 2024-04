Di Lorenzo Milan, futuro incerto: il capitano del Napoli può vacillare per questi due club! Il punto in vista del prossimo anno

Negli scorsi mesi il nome di Giovanni Di Lorenzo era stato accostato a sorpresa al calciomercato Milan. Poi le voci si sono via via silenziate, ma il terzino non è per nulla certo di restare al Napoli anche per la prossima stagione.

Come riferisce Il Mattino, il capitano dei partenopei vorrebbe un progetto vincente e sarebbe deluso dalla gestione societaria del dopo-Spalletti. Due club della Premier League hanno iniziato a sondare il terreno, trovano disponibilità a trattare: si tratta di Manchester United e Aston Villa.