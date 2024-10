Di Gregorio svela: «Nella mia famiglia erano tutti milanisti, io ammiravo Kaká e Abbiati»

Di Gregorio, portiere della Juve, in un’intervista concessa a Repubblica ha svelato quale è il suo rapporto col Milan. Le parole

TIFOSO INTERISTA – «In realtà in famiglia erano milanisti, mentre io ho sempre ammirato più i giocatori che le squadre: Kaká e Abbiati, Zanetti e Julio Cesar, Buffon e Del Piero, la cui non reazione quando a Roma prese quello schiaffo da Cufrè ha per me un valore immenso. Ho ammirato Handanovic, è stato un sogno allenarmi con lui, avere i suoi consigli. Non ho mai capito perché si debba odiare uno solo perché è di un’altra squadra».

