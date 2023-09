Di Gennaro: «Ricordo l’esordio al Milan al posto di Costacurta a 18 anni»

L’ex centrocampista del Milan, Davide Di Gennaro ha parlato così ricordando i suoi anni in rossonero: le parole del giocatore del San Marzano

Intervistato da Seried24.com, Davide Di Gennaro ricorda i suoi anni passati al Milan. Il centrocampista, ora al San Marzano, ha parlato così.

LE PAROLE – «Sono a quasi vent’anni di carriera, quindi di aneddoti ce ne sono tantissimi. Quello che porto con maggiore orgoglio è il fatto di aver esordito, a diciott’anni, in un Milan di campioni prima di una finale di Champions League, prendendo il posto di Billy Costacurta nella sua ultima partita. Lui è stato un simbolo, una leggenda di quel Milan e questo in quegli anni mi ha aiutato tantissimo. Per me è stato un orgoglio enorme. Ma anche il primo gol in Serie A con la maglia della Reggina, fatto proprio contro il ‘mio’ Milan, oppure le tre promozioni in carriera della Serie B e della Serie A con tre maglie molto importanti come Bologna, Palermo e Cagliari. Oppure proprio anche i due anni in Sardegna. Di aneddoti e di ricordi ce ne sono veramente tanti, non finirei di parlare».