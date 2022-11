Di Gennaro: «Questo Mondiale è particolare, la mancanza dell’Italia…»

Antonio Di Gennaro, ex allenatore e attuale opinionista, ha parlato dell’edizione del Mondiale in Qatar: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del Mondiale in Qatar:

«Il clima è buono, c’è rammarico per l’Italia che non è qui. Bella la cerimonia di apertura, ma la partita ha lasciato a desiderare. Pensavo ci fossero meno infortuni in previsione di questo Mondiale. A giugno si arriva dopo un’annata tirata, ma anche adesso ci sono infortuni che lasciano stupiti. Vedi ultimo Benzema. L’atmosfera? gli stadi sono tutti abbastanza vicini, la crescita del Paese c’è stata ma è un Mondiale diverso. Non mi fa impazzire l’idea che si facciano qui. E’ tutto molto sicuro, questo possiamo dirlo, ma non lo vedo un Mondiale qui, lo vedo più in altre piazze».