Antonio Di Gennaro fa il punto sul prossimo turno di Serie A. Per i nerazzurri c’è il Cagliari, al Milan tocca invece l’Atalanta

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro analizza la sfida tra Verona e Milan e prova a leggere le chiavi del prossimo turno di campionato.

«Vincere a Verona non è mai facile, va dato merito al Milan e onore al Verona. Il Milan è più vicino al traguardo. Con l’Atalanta non sarà facile, ma dopo stasera un 20-30% in più il Milan lo ha. Sicuramente l’Inter è quella che rischia di più nel prossimo turno»