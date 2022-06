Di Gennaro: «Il Milan lavora in maniera diversa rispetto al resto della Serie A»

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha elogiato il metodo di lavoro del Milan diverso da tutto il resto della Serie A

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha elogiato il Milan:

«Il Milan lavora con le idee ad esempio. Per il resto sono d’accordo che le politiche viste finora non convincono. Le nostre squadre vanno sul sicuro, non vanno sulle scommesse o sui giovani. Non lo hanno mai fatto. Se una squadra big prende due giovani di prospettiva e poi vai male, ti sfondano».