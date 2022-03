Di Chiara (Gazzetta): «Origi un comprimario, al Milan serve uno “vero”»

Di Chiara (Gazzetta): «Origi un comprimario, al Milan serve altro». L’opinione sul possibile arrivo in rossonero del belga

Filippo Di Chiara su La Gazzetta dello Sport tratteggia negativamente l’eventuale approdo di Origi al Milan.

«A 26 anni Divock Origi, con poca probabilità di essere smentiti, ha vinto tanto ma non è mai diventato un top player: per dirla tutta, senza troppi giri di parole, è un comprimario. (…). Certo, stiamo parlando di un calciatore del Liverpool e di un nazionale belga, ma Origi non ha fatto il salto di qualità definivo: è la riserva di Lukaku ma anche di Benteke nel Belgio, nel Liverpool in Premier League quest’anno ha collezionato solo cinque presenze. E il Milan nella prossima stagione, a prescindere da come si concluderà, scudetto o meno, in attacco ha bisogno di un rinforzo “vero”, di una punta da prima fascia. Non di una lussuosa scommessa».