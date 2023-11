Di Caro sui cambi di Pioli: «Si poteva fare meglio, ma ci può fare poco se la squadra non fa questa cosa». Le parole del giornalista

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha analizzato i cambi di Pioli durante il match dei rossoneri contro il Napoli. Ecco le sue parole.

PAROLE – «I cambi di Pioli? Probabilmente si poteva fare meglio, ma non so dire se abbia sbagliato o no. Io Giroud lo avrei tenuto fino alla fine, ma Pioli può farci poco se la squadra no chiude la partita nel primo tempo, i gol vanno segnati sempre, c’è poco da fare altrimenti».