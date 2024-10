Di Canio bacchetta Ibra: «Non mi sembra stia intervenendo! A livello di trasmissione di valore lui dovrebbe....». Le parole

Il commento dell’ex calciatore della Lazio, tra le altre, e opinionista Paolo Di Canio riguardo il ruolo di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il programma Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e, in particolare, su Ibrahimovic e Fonseca.

PAROLE – «Fonseca ha fatto delle scelte e se l’è rischiata. Poi quando dai possibilità agli altri te li attiri dalla tua parte, almeno come atteggiamento. Fonseca si deve basare su questi nuovi: Morata, Fofana… poi qualcuno deve intervenire. Ibrahimovic è il boss ma non sta intervenendo per niente: non mi sembra che stia attecchendo a livello di trasmissione di valori, anche per come lui li ha sempre trasmessi quando era in campo con loro».