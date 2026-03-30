Dhorasoo sicuro: «Voglio allenare, mi sento pronto! Ecco dove». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio si prepara a riaccogliere un volto noto, questa volta in una veste inedita. In una recente ed esclusiva intervista concessa al prestigioso quotidiano francese L’Equipe, Vikash Dhorasoo ha rotto il silenzio sul suo futuro professionale. L’ex centrocampista del Diavolo, noto per la sua visione di gioco sopraffina e la sua spiccata intelligenza tattica, ha espresso chiaramente la volontà di intraprendere la carriera di allenatore.

Un ritorno atteso: dalla regia in campo alla guida tecnica

Dhorasoo, che nel 2006 si è laureato vicecampione del mondo con la maglia della Francia, sente che è giunto il momento di mettere la sua esperienza a disposizione di un progetto tecnico. Dopo aver vestito la maglia dei rossoneri in una delle epoche più gloriose del club, il talentuoso ex calciatore di origine mauriziana ha dichiarato di essere pronto per tornare a calcare un campo da calcio, non più con gli scarpini ai piedi, ma con il fischietto al collo nel ruolo di guida tecnica.

PAROLE – «Diventare allenatore non era nei miei piani, ma parlare e analizzare calcio mi ha fatto pensare che fosse il momento di provarci davvero. In India mi è stato chiesto di allenare alcune ragazze. Ho organizzato una sessione e mi è piaciuto. Il mio obiettivo è essere il numero uno. Mi sento pronto per guidare una squadra di alto livello, gestire uno staff e vivere un’avventura bella anche dal punto di vista umano. Vorrei allenare in Ligue 1, Ligue 2 o una nazionale con un grande progetto. Siamo pochi a intraprendere questa carriera. Voglio rappresentare chi ha vissuto la nazionale e può dare qualcosa anche da allenatore»