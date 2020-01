Dhorasoo attacca Berlusconi: «Silvio rappresenta tutto ciò che combatto»

Dhorasoo non la tocca piano e nella sua nuova vita da politico attacca fortemente il suo ex presidente al Milan Berlusconi

Ecco le parole in un’intervista a SportWeek di Dhorasoo contro il suo ex presidente al Milan Silvio Berlusconi.

«Berlusconi rappresenta tutto ciò che combatto. Lui ha sfruttato il calcio per arricchirsi, io ho giocato a calcio per spirito collettivo. Il passaggio però simboleggia anche il mio impegno politico: mi batto per gli altri. E contrariamente a Berlusconi non mi pongo come un modello da imitare, ma sollecito i cittadini a lottare per i diritti insieme a me. La politica non deve essere l’esclusiva di pochi»