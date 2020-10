Deulofeu: «Udinese? Rimasi impressionato quando col Milan…»

Intervistato da Udinese TV, Gerard Deulofeu ha parlato del proprio ritorno in Italia per vestire la maglia bianconera dei friulani

«Sono tornato in Italia e sono molto contento di essere arrivato all’Udinese. È una bella opportunità per tornare al massimo dopo il mio infortunio, tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano, essere arrivato a Udine è per me un orgoglio e darò tutto in campionato. Sono stato contento di trovare Pereyra, Pussetto e tutti gli altri compagni. L’Udinese mi ha fatto una buonissima impressione, a partire dallo stadio che è molto bello, lo avevo già visto quando ero al Milan. Il centro sportivo e d’alto livello, sono contento, è il massimo per prepararsi al meglio per la partita».