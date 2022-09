Dest-Milan, chi lo conosce è sicuro: «Più di un terzino, ma è timido…». La presentazione dello statunitense

La Gazzetta dello Sport traccia un ritratto di Dest, acquisto last minute del mercato del Milan.

Dest è un terzino di spirito offensivo, che attacca molto meglio di come difende, che non ha fisico (i centimetri sono poco più di 170) ma è velocissimo e conosce l’uno contro uno. Ah, segna pochino. Il Milan lo userà da terzino destro come vice Calabria e poi chissà, anche più avanti, da esterno, posizione che in carriera ha frequentato.

Sergiño è introverso e, parlando con chi lo ha conosciuto, si trovano critiche sull’approccio, la timidezza, la personalità. Qui si gioca parte della partita e il Milan, per calciatori così, in teoria è l’ideale.Offre sempre opportunità, ha uno spogliatoio giovane e un allenatore come Pioli. Le chance non mancheranno.