Derby, probabili formazioni: Leao favorito su Rebic accanto ad Ibra

Derby, probabili formazioni, Leao in vantaggio su Rebic per affiancare Ibra, in campo regolarmente dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo

Derby, probabili formazioni, Sky Sport lascia fuori Handanovic per la frattura del dito, al suo posto Padelli. In difesa Conte ritrova Godin mentre a centrocampo Candreva e Borozovic di nuovo in campo dal primo minuto. In avanti assente Lautaro per squalifica, al suo posto Sanchez, in coppia con Lukaku.

MILAN- Pioli conferma l’undici titolare visto contro il Verona, Conti prenderà il posto di Calabria, mentre Bennacer rientrerà dalla squalifica. Attacco affidato per il momento ad Ibra e Leao.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli