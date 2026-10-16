Jashari sul pezzo in Salisburgo Milan, ottime risposte dallo svizzero: la sua partita raccontata dai numeri!

Jashari è sceso in campo dal primo minuto in Europa League ed ha ripagato alla grande la fiducia che gli ha concesso mister Ruben Amorim

Serata da incorniciare per il Milan in Europa League. I rossoneri guidati da Ruben Amorim hanno travolto il Salisburgo a domicilio con un netto 0-4, regalando ai tifosi una prestazione collettiva d’alto livello. Tra le note più liete della notte europea spicca indubbiamente la prova di Ardon Jashari, schierato dal primo minuto al centro del campo al fianco di Adrien Rabiot.

Il centrocampista svizzero ha disputato una gara di straordinaria sostanza e intelligenza tattica, diventando il vero metronomo della manovra rossonera. I numeri elaborati da Sofascore fotografano alla perfezione un’impronta totale sul match: 86 tocchi totali e ben 60 passaggi completati su 64 (94% di precisione). Jashari ha mostrato una lucidità invidiabile sia nella gestione della palla nella propria metà campo (95% di accuratezza) sia nelle verticalizzazioni nella trequarti avversaria (92%), arricchendo il palleggio con 5 lanci lunghi riusciti su 6 e 2 passaggi chiave.

Oltre alla pulizia tecnica, lo svizzero ha garantito un apporto dinamico ed atletico impressionante. Ha percorso 11.1 km totali, toccando una velocità massima di 31.4 km/h con 12 sprint all’attivo. La sua capacità di condurre il pallone ha permesso al Milan di risalire il campo in transizione, registrando 301.2 metri di trasporto totale della sfera e due progressioni offensive decisive.

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In fase di non possesso, la combinazione con Rabiot ha schermato egregiamente la difesa. Jashari ha messo a referto ben 13 contributi difensivi e 13 recuperi, arricchiti da 6 intercetti e 5 chiusure difensive, vincendo due duelli a terra su tre e non subendo mai un dribbling diretto dagli avversari.

Una prestazione completa, fatta di geometria, corsa e temperamento, che conferma la crescita del giovane mediano e regala ad Amorim una risorsa di primissimo ordine per il prosieguo della stagione europea.