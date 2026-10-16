Lautaro Martinez non è l’unico, un altro infortunio in casa Inter: salterà il derby del 31 ottobre!

Lautaro Martinez out ma non è l’unico che salterà il derby di Milano in programma il prossimo 31 ottobre, c’è stato un altro forfait in casa Inter in queste ore

L’Inter perde un altro calciatore in queste ore, si tratta di Benjamin Pavard! Anche lui sarà assente per il derby di Milano in programma il 31 ottobre.

IL COMUNICATO – Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.

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Si allunga dunque la lista dei calciatori dell’Inter che non saranno a disposizione di mister Cristian Chivu per la stracittadina: John Stones che rientrerà solamente i primi di novembre, Curtis Jones, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard che torneranno direttamente dopo la sosta.