Milan, tegola per l’Atalanta: Kessie salta la sfida

Il centrocampista nerazzurro Kessie costretto a fermarsi per una distrazione di basso grado al polpaccio: secondo Sky, non sarà disponibile contro i rossoneri
Una notizia che interessa da vicino il Milan di Ruben Amorim in vista della sfida di domenica sera a San Siro. L’Atalanta dovrà infatti fare a meno di Franck Kessié, fermato da un problema muscolare al polpaccio.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Come confermato da Sky, per il centrocampista si tratta di una distrazione di basso grado al polpaccio, un infortunio che lo costringerà a saltare sicuramente la partita contro i rossoneri. Una defezione importante per la formazione bergamasca, che perde una pedina in mezzo al campo proprio alla vigilia di un appuntamento delicato.
Per il Milan si tratta di un elemento da tenere in considerazione nella preparazione della gara. L’assenza di Kessié potrebbe infatti incidere sulle scelte dell’Atalanta e sulla capacità della squadra di mantenere intensità, fisicità e presenza nei duelli a centrocampo.
I rossoneri, reduci dal convincente 4-0 contro il Salisburgo in Europa League, vogliono sfruttare l’entusiasmo ritrovato per dare continuità ai risultati anche in campionato. La vittoria europea ha offerto segnali incoraggianti, ma contro l’Atalanta serviranno attenzione, equilibrio e concretezza.
L’assenza di Kessié può rappresentare un vantaggio per il Milan, ma non dovrà trasformarsi in un motivo per abbassare la guardia. La squadra di Amorim è chiamata a confermare i progressi mostrati in Europa e a sfruttare il fattore San Siro per conquistare un risultato importante.