 MN24 - Milan atterrato a Malpensa: subito testa all’Atalanta
Home > Milanello > MN24 – Milan atterrato a Malpensa: subito testa all’Atalanta e ritmi serrati per i rossoneri
Milanello

MN24 – Milan atterrato a Malpensa: subito testa all’Atalanta e ritmi serrati per i rossoneri

Foto autore
Published 11 ore fa il 16 Ottobre 2026
By
Milan

Dopo il successo europeo contro il Salisburgo, la squadra di Ruben Amorim è tornata in Italia: oggi giornata di riposo, domani la ripresa degli allenamenti e il ritiro obbligatorio dalle 22.00 in vista della sfida di domenica sera a San Siro

Il Milan è atterrato da poco a Malpensa dopo la trasferta europea contro il Salisburgo, archiviata con una convincente vittoria per 4-0. Per i rossoneri, però, non ci sarà molto tempo per festeggiare: all’orizzonte c’è già un appuntamento importante in campionato, quello di domenica sera contro l’Atalanta a San Siro.

Come riferito da MilanNews24, nella giornata di oggi non è previsto alcun allenamento. La squadra potrà quindi beneficiare di una giornata di riposo per recuperare le energie dopo gli impegni ravvicinati e il viaggio di ritorno dall’Austria.

La ripresa delle attività è fissata per domani mattina, quando Ruben Amorim e il suo staff inizieranno a preparare concretamente la sfida contro la formazione bergamasca. Il calendario, tuttavia, non concede margini: il Milan avrà a disposizione un solo giorno di lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e recuperare la migliore condizione possibile.

È inoltre previsto il ritiro obbligatorio dalle ore 22.00 di domani, un passaggio che accompagnerà la squadra verso la partita di San Siro.

Milan-Atalanta puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Dopo i segnali positivi mostrati in Europa League, i rossoneri sono chiamati a dare continuità anche in campionato. L’Atalanta rappresenta un banco di prova importante per verificare se la vittoria contro il Salisburgo possa trasformarsi in una vera ripartenza.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×