MN24 - Milan atterrato a Malpensa: subito testa all’Atalanta

Dopo il successo europeo contro il Salisburgo, la squadra di Ruben Amorim è tornata in Italia: oggi giornata di riposo, domani la ripresa degli allenamenti e il ritiro obbligatorio dalle 22.00 in vista della sfida di domenica sera a San Siro

Il Milan è atterrato da poco a Malpensa dopo la trasferta europea contro il Salisburgo, archiviata con una convincente vittoria per 4-0. Per i rossoneri, però, non ci sarà molto tempo per festeggiare: all’orizzonte c’è già un appuntamento importante in campionato, quello di domenica sera contro l’Atalanta a San Siro.

Come riferito da MilanNews24, nella giornata di oggi non è previsto alcun allenamento. La squadra potrà quindi beneficiare di una giornata di riposo per recuperare le energie dopo gli impegni ravvicinati e il viaggio di ritorno dall’Austria.

La ripresa delle attività è fissata per domani mattina, quando Ruben Amorim e il suo staff inizieranno a preparare concretamente la sfida contro la formazione bergamasca. Il calendario, tuttavia, non concede margini: il Milan avrà a disposizione un solo giorno di lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e recuperare la migliore condizione possibile.

È inoltre previsto il ritiro obbligatorio dalle ore 22.00 di domani, un passaggio che accompagnerà la squadra verso la partita di San Siro.

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Dopo i segnali positivi mostrati in Europa League, i rossoneri sono chiamati a dare continuità anche in campionato. L’Atalanta rappresenta un banco di prova importante per verificare se la vittoria contro il Salisburgo possa trasformarsi in una vera ripartenza.