Cisse a Milan Tv: «È una notte che porterò con me»

Il giovane attaccante rossonero racconta le emozioni dopo la vittoria per 0-4 contro il Salisburgo: dalla soddisfazione per la tripletta alla disponibilità a ricoprire più ruoli, senza dimenticare l’importanza delle indicazioni di Ruben Amorim

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della netta vittoria per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League. Il giovane rossonero, protagonista assoluto della serata, ha raccontato la propria gioia per un successo che difficilmente dimenticherà, soffermandosi anche sulla duttilità tattica e sulla capacità di trovare la via del gol.

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Cisse, che emozioni ti lascia questa serata speciale?

«Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po’ questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo».