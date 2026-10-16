Bartesaghi a Milan Tv: «Sono tornato dalla Nazionale...»

Bartesaghi analizza il successo per 0-4 contro il Salisburgo, elogia l’impatto di Alphadjo Cisse e racconta la propria crescita

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv al termine della netta vittoria per 0-4 contro il Salisburgo in Europa League. Il giovane rossonero ha sottolineato l’importanza dell’approccio alla gara, soffermandosi anche sulle qualità di Alphadjo Cisse e sulle proprie ambizioni personali dopo i minuti accumulati con la Nazionale.

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Davide, quale aspetto ha fatto la differenza nella prestazione contro il Salisburgo?

«Siamo entrati in campo con le idee chiare e penso che questa sia la base per fare una prestazione di livello. Ovviamente c’è sempre da migliorare, ma nei prossimi giorni cercheremo di vedere quello che abbiamo fatto meno bene. Continuiamo così e ci prepariamo per la partita di domenica».

Cisse ha stupito tutti con la sua prestazione: ti aspettavi un impatto del genere?

«Sapevo che era un giocatore forte, infatti l’ho sempre chiamato ‘crac’ anche quando eravamo in Nazionale, e direi che stasera lo ha dimostrato. Sapevo che ci avrebbe dato una mano, ma non mi aspettavo questo impatto; so che è un giocatore forte e continuerà ad aiutarci».

Come stai vivendo questo momento della tua carriera e quali sono i tuoi obiettivi?

«Mi sento bene, ho avuto anche l’opportunità di andare in Nazionale e avere più minuti, infatti sono tornato con più voglia e più determinazione. Credo che adesso io debba continuare a lavorare per conquistare il posto e tenermelo».