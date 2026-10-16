Cisse show a Salisburgo e pure tra Lecce e Sassuolo solo 12 minuti: deve essere un titolare di questo Milan?

Cisse si è preso la scena in Salisburgo-Milan, dopo che contro il Sassuolo ha avuto a disposizione solo pochissimi minuti. Il 2006 forse meriterebbe la titolarità in questo momento

Ogni volta (o quasi) che è stato in campo ha avuto modo di lasciare il segno, sia con la maglia del Milan che con la maglia della Nazionale Under 21. E pure sembrerebbe non godere ancora a pieno della fiducia che si è meritato sul campo. Quella stessa fiducia che in realtà lo stesso mister Amorim gli aveva dato sin dalla preparazione estiva.

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Aveva speso infatti parole al miele per il classe 2006 arrivato dal Catanzaro. Pronti via lo aveva impiegato da titolare nelle primissime gare del nuovo campionato. Titolare alla prima in trasferta contro il Torino e anche nella seconda contro il Venezia, dove ha giocato rispettivamente 66 e 59 minuti. Contro i granata ha anche segnato 1 gol.

A seguire è partito dalla panchina all’Allianz Stadium contro la Juventus, per poi subentrare nella ripresa e fare un gol da calciatore importante: controllo perfetto di sinistro, dribbling secco a saltare l’avversario e palla col destro nell’angolo opposto. Niente male a 20 anni presentarsi così in uno degli Stadi più importanti d’Italia. Poi è tornato titolare con la Lazio, lì ha sofferto, così come tutto il Milan per circa metà gara, ad oggi resta l’unico passaggio a vuoto della stagione.

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Durante la sosta si è preso la scena con la Nazionale Under 21, nella sfida all’Armenia il rossonero subentrato al 46′ ha fatto un tempo da fenomeno di categoria. Tiri, dribbling, assist, scatti, un rigore conquistato e un gol bellissimo di potenza sotto la traversa allo scadere. Tornato a Milano tra Lecce e Sassuolo ha collezionato 0 minuti e la domanda è: perché?

Considerando la sterilità offensiva dei rossoneri al Mapei un giocatore così, a maggior ragione dopo averlo visto a Salisburgo ieri sera avrebbe fatto comodo. Allora sorge spontaneo chiedersi se Alphadjo Cisse deve essere un titolare designato di questo Milan a partire dalla prossima gara con l’Atalanta?