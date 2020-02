Gazzetta, verso Inter-Milan: Handanovic in stand by

Gazzetta, verso Inter-Milan: Se Ibrahimovic parrebbe viaggiare verso il recupero totale, Samir Handanovic sarebbe in dubbio per il derby

Domenica sarà volta di derby: l’Inter vorrebbe coltivare il sogno scudetto, mentre i rossoneri sono a caccia di punti per quantomeno qualificarsi in zona Europa League. Entrambi i club sarebbero in ansia per la presenza in campo di due giocatori fondamentali per la propria rosa: Samir Handanovic e Zlatan Ibrahimovic.

Se da una parte il popolo rossonero starebbe aspettando solamente l’ufficialità della presenza del gigante svedese, il team nerazzurro deve fare i conti con un’infrazione al mignolo della mano sinistra, non di certo una passeggiata per un portiere. L’estremo difensore ex Udinese dovrebbe aspettare sino a domenica sera prima di prendere una decisione. Lo riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.