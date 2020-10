Derby, Ibrahimovic è il giocatore in attività con più gol nella stracittadina

Zlatan Ibrahimovic è attualmente il giocatore in attività ad aver realizzato più gol nel derby: solo sette giocatori meglio di lui

Tra i giocatori attualmente in attività in Serie A, Zlatan Ibrahimovic è quello che conta più gol nel Derby di Milano in Serie A: sei (quattro con il Milan e due con l’Inter) – solo sette giocatori hanno fatto meglio dello svedese nella storia di questa sfida, con il record appartenente a Giuseppe Meazza (12 marcature).

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque gol in quattro Derby di Serie A disputati con la maglia del Milan (quattro reti e un assist), tutti con l’Inter squadra di casa – lo svedese ha tuttavia perso tre di queste quattro sfide contro i nerazzurri. Il centravanti svedese ha giocato tre stagioni con la maglia dell’Inter, collezionando 88 presenze e 57 reti in Serie A – quella nerazzurra è la maglia con cui ha trovato più reti nella competizione (tre in più che con il Milan).