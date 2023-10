Decreto Crescita, l’idea del Governo: lo stop può partire da quella data

Decreto Crescita, il Governo ha un’idea precisa in merito: ecco da quando può partire lo stop alle agevolazioni della norma

Come si legge sull’edizione odierna de Il Sole 24 ore, il governo sta valutando lo stop del Decreto Crescita per il 2024. Cosa cambia per i club, in ottica calciomercato? Ecco tutti i dettagli.

STOP DECRETO CRESCITA- «Un’abrogazione dal 2024 che farebbe salvi i contratti in essere, inclusi quelli stipulati la scorsa estate, a patto che i calciatori interessati (e i cestisti della Serie A dotati dello status di professionisti), abbiano stabilito la residenza anagrafica nella Penisola entro la fine del 2023.

Un’ulteriore soluzione di compromesso a cui i club stanno lavorando, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, potrebbe essere quella di consentire l’estensione dell’agevolazioni anche ai rinnovi dei contratti, comunque non oltre i cinque anni dal primo tesseramento. Per le società la possibilità di conservare il beneficio, senza un impatto retroattivo, mitiga l’amarezza di vedere eliminata la misura»