De Zerbi sull’esperienza di Locatelli al Milan: «In Italia non si da il tempo di sbagliare»

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del centrocampista neroverde Manuel Locatelli e del suo passato rossonero

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del suo centrocampista Manuel Locatelli e del suo passato in rossonero. Queste le dichiarazioni:

«Per me è da big, ma è anche vero che in Italia non si dà il tempo ai giovani di sbagliare, di avere qualche mese in cui possono perdersi. Locatelli è un talento talmente puro che sarebbe esploso da qualsiasi parte, la società è stata brava ad andarlo a prendere. Al Sassuolo questa politica si può fare, altrove non so».