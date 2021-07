De Zerbi: «Kaio Jorge? Giocatore che mi piace molto. Su Berardi...»

Roberto De Zerbi ha rilasciato qualche dichiarazione a Sportitalia su Kaio Jorge e Domenico Berardi. Le sue parole

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha rilasciato qualche dichiarazione a Sportitalia su due uomini mercato in chiave Milan, Kaio Jorge e Domenico Berardi. Ecco le sue parole.

«K. Jorge mi piace e molto. Non so cosa possa avere a che fare con la Juve e con altre squadre, però mi piace molto così come Carrascal, che è un altro giocatore di un talento incredibile e ha anche un passo che si presta ai campionati europei importanti. Berardi risolverebbe i problemi di tanti top club.»