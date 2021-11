De Vecchi: «Il Milan ha tutte le credenziali per vincere lo scudetto»

Walter De Vecchi, ex attaccante milanista, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Su chi sarà decisivo nel derby: «Tonali, centrocampista come me. Haun bel tiro, può inserirsi arrivando da dietro e cercare la porta. Sta vivendo una crescita esponenziale: dopo la prima annata si è rimesso in discussione e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro, è diventato un giocatore completo».

Sullo scudetto: «È presto per sbilanciarsi, ma sul fatto che la squadra abbia tutte le credenziali per giocarsela fino alla fine non ho dubbi. I prossimi campioni d’Italia usciranno dalla terna Milan-Napoli-Inter: i nerazzurri restano i più completi per individualità, per Spalletti peserà l’incognita della Coppa d’Africa, mentre la forza del Milan è il gioco, propositivo e riconoscibile. Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Ha valorizzato i talenti che allena e ha creato un gruppo che insieme sta bene. Proprio come il mio Milan: l’amicizia che c’era tra noi ci aiutò a vincere».