De Siervo lancia l’allarme: «Abbiamo un problema fondamentale, gli stadi»

In casa Milan tiene banco il tema nuovo stadio. Un argomento affrontato anche da De Siervo che ha lanciato l’allarme

«Abbiamo un problema fondamentale, gli stadi. Speriamo che supereremo l’esame degli stadi della Uefa nel 2027, altrimenti la candidatura con la Turchia per Euro 2032 cadrà. Abbiamo un’emergenza assoluta, abbiamo anche chiesto al governo di aiutare le società nel superare la parte burocratica. Siamo riusciti a trasformare la Lega Serie A, che organizzava un campionato ma non svolgeva nulla internamente, una vera e propria media company. Il primo traguardo quindi lo abbiamo raggiunto. Ora entriamo in una seconda fase, con l’obiettivo di intrattenere il più possibile i tifosi. Il calcio italiano sta crescendo, lo testimoniano i risultati europei raggiunti e speriamo, il prossimo anno, di avere 5 squadre in Champions»