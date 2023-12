De Paola sull’obiettivo del Milan: «Prezzo esagerato ma giocatore valido»

De Paola sull’obiettivo del Milan: «Prezzo esagerato ma giocatore comunque valido» ha dichiarato a Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Paolo De Paola ha parlato così di Felipe Anderson, giocatore accostato negli ultimi giorni anche al Milan. Le sue parole.

DE PAOLA – «Mi sembra elevata la quotazione ma evidentemente ha richiesto. E’ un giocatore che ha fisico e tecnica, deve migliorare nella costanza ma mi piace. Non credo che lo spogliatoio della Lazio sia così tranquillo, vedo malumore e non vorrei che certe richieste siano fatte per forzare la mano o addirittura rompere. Quotazione esagerata ma giocatore comunque valido»