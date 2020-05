De Luca appoggia De Laurentiis: «Credo che il Napoli possa riprendere gli allenamenti»

Il governatore della Campania De Luca ha appoggiato la proposta di De Laurentiis in merito alla ripresa degli allenamenti per il Napoli

Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, ha appoggiato la proposta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardo la ripresa degli allenamenti per i partenopei. Queste le parole in merito:

«Credo che ci siano le condizioni per consentire al Napoli la ripresa degli allenamenti e per fare in modo che la squadra sia pronta. Poi sono le autorità nazionali e sportive a stabilire alla ripresa del campionato a porte chiuse o quant’altro. Per la Regione ci sono le condizioni. Il presidente De Laurentiis mi dice che possono fare gli allenamenti anche con 20 metri di distanza tra loro, possono farli per fasce orarie, con trasporto individuale, facendo le docce a casa. Beh, a me pare ci siano le condizioni per consentire gli allenamenti. La richiesta di De Laurentiis la sottoporremo alla task force sanitaria regionale, se vengono garantite tutte le norme di sicurezza credo che la proposta sia ragionevole, nel momento in cui apriamo i cantieri su base di protocolli di sicurezza. De Laurentiis, garantisce la ripetizione del tampone due volte la settimana, e ha tutto l’interesse a tutelare la sua squadra».