De Ketelaere Milan: ore decisive. Ecco la carta che può sbloccare la trattativa che è al crocevia

Milan e Bruges si sentiranno oggi per trovare l’accordo definitivo per il trasferimento di Charles De Ketelaere in rossonero. Il Diavolo offre 30 milioni più 2 di bonus e da lì non intende muoversi. Il Bruges: sa di poter avere 37milioni – o più probabilmente 40 – dal Leeds e non intende accettarne meno di 35 con timbro rossonero. Se il Milan è ancora in corsa gran parte del merito è della volontà del giocatore.

Possibile che il Milan accetti di concedere una percentuale (bassa) di una rivendita al Bruges. Da parte sua il Bruges rischia che il giocatore non accetti il Leeds e resti fino al 2023, a un solo anno dalla scadenza del contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.