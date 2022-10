De Ketelaere a Milan Tv: «Voglio dimostrare le mie qualità»

Charles De Ketelaere è stato intervistato da Milan TV nel pre partita del match di questa sera al Castellani. Di seguito le sue dichiarazioni

«Come ripartite dopo la sosta? Ci siamo concentrati su questa partita, vogliamo reagire dalla sconfitta contro il Napoli»

Sull’Empoli: «Giocano con due attaccanti in modo molto verticale. Hanno un gioco molto fisico, ma ci siamo preparati»

Come ti sei trovato in questo primo periodo al Milan? «Sono felice di essere qui, ora penso solo alla partita e di fare il meglio possibile. Voglio migliorare e non vedo l’ora di mostrare le mie qualità»