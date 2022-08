De Ketelaere Milan: possibile esordio contro il Vicenza

L’arrivo di De Ketelaere a Milano è previsto per questa sera, con l’iter di domani di visite mediche e firma. Sabato l’esrodio con il Vicenza?

Come riportato da Tuttosport il giocatore, infatti, è già in forma grazie alla preparazione svolta con il Bruges che gli ha permesso di non perdere tempo prezioso, rendendolo già pronto all’esordio con la sua nuova maglia, che potrebbe avvenire sabato contro il Vicenza