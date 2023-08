Si sta definendo il passaggio di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta. Manca l’ultimo sì del belga, intanto spuntano nuove offerte

Dopo l’accordo ta Milan e Atalanta si attende l’ultimo sì. Charles de Ketelaere non ha ancora deciso se accettare la corte nerazzurra.

Sul tavolo il calciatore ha altre offerte. Come riportato da TMW c’è il PSV Eindhoven che lo vorrebbe come dopo Xavi Simons, esploso proprio in Olanda e ora finito al Lipsia dopo essere passato fugacemente dal Paris Saint Germain. E soprattutto la Real Sociedad che ha perso David Silva qualche giorno fa, quando ha annunciato il ritiro. Più defilato il Fulham che punta all’acquisto definitivo ma non arriva alla richiesta rossonera.