De Ketelaere Atalanta: visite mediche terminate. Le cifre, quanto incassa il Milan per la partenza del centrocampista belga

Sono da poco terminate le visite mediche di Charles De Ketelaere con l’Atalanta. Il trequartista, in arrivo dal Milan, è arrivato in mattinata per sottoporsi ai controlli di rito con la Dea, ora è il turno di firma e ufficialità.

Come riferito da Sky Sport 24, da questo affare i rossoneri ricavano 3 milioni di euro per il prestito più 22 dall’eventuale diritto di riscatto dei bergamaschi. In più, è stata inserita anche una percentuale dalla futura rivendita.