De Ketelaere Atalanta, l’accordo tra le parti in causa ora è totale: cifre e dettagli dell’operazione col Milan

Ci siamo per Charles De Ketelaere all’Atalanta. L’ultimo incontro tra la dirigenza dei nerazzurri e gli agenti del belga ha dato esito positivo: mancano alcuni dettagli ma ci sono stati altri passi in avanti.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come sostanzialmente c’è ora un accordo totale. La Dea aspetta il trequartista, che lascia il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, per la giornata di lunedì.