De Ketelaere Atalanta, che intreccio! Nuovi contatti, e il Milan… Le ULTIME notizie sul futuro del belga

Per De Ketelaere all’Atalanta è solo una questione di soldi. Ne è convinto il Corriere dello Sport, che spiega come stia proseguendo in queste ore il dialogo tra il belga e la Dea per trovare l’accordo.

Il giocatore è convinto della destinazione, ma per far sì che l’operazione vada in porto è necessario che il suo agente abbassi le pretese economiche. Il Milan, che ha già trovato l’accordo col club bergamasco, osserva interessato e attende sviluppi.