Retroscena De Ketelaere: gli agenti non lo vorrebbero più in campo col Bruges. Ieri ha prevalso la linea del tecnico

Come spiega Tuttosport la presenza in campo nell’amichevole di ieri del Bruges di Charles De Ketelaere non è stata una scelta del talento belga.

È prevalsa la linea dell’allenatore del Bruges e non quella dell’entourage del giocatore, che spingeva per delle panchine-non convocazioni strategiche per preservarlo alla luce della trattativa con il Milan.